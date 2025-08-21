الديار: حذر وريبة من زيارة السناتور الاميركي المتطرف «اسرائيليا» لبيروت

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

من حيث المبدأ توم براك ومورغان اورتاغوس يعودان الى بيروت نهاية شهر اب الحالي للاطلاع على خطة الجيش المتعلقة بحصر سلاح حزب الله، لكن الذي لفت الاوساط السياسية المؤيدة لحزب الله زيارة السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام لبيروت، والذي يعرف بدعمه الشديد لـ«اسرائيل» الى حد تأييد اللجوء الى الخيار النووي في غزة لتصفية «حماس» ام للقضاء على «سكان غزة».

وتبدي تلك الاوساط قلقها من تلك الزيارة، باعتبار ان غراهام سبق وزار عاصمة عربية لينسق معها للضغط من اجل ازالة حزب الله وحتى تطويق بيئته الحاضنة في المعادلة اللبنانية، علما ان السناتور الجمهوري المؤثر على قرارات البيت الابيض، يدفع باتجاه القيام بالخطوات اللازمة من اجل تلازم المسارين اللبناني والسوري في عقد اتفاق سلام مع الدولة العبرية.