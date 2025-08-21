عناوين الصحف ليوم الخميس 21 آب 2025

الأخبار: ماذا تريد السعودية من لبنان؟
سوريا ترفع الحرج أهلًا بإسرائيل
النهار: لبنان يتشدد في مطالبة أميركا بدعم الجيش... الكشف عن زيارة البابا تعزيزاً للثقة الخارجية
الجمهورية: دفع أميركي لتبريد جبهة لبنان
البابا لاوون سوف يزور لبنان
اللواء: دعم الجيش وخطته يحضران في جولة الوفد النيابي الأميركي
برّي قلق من تنصُّل واشنطن وسلام يتابع التمديد لليونيفيل.. وغارات ليلاً على أنصار والحوش
البناء: نتنياهو يُخلي الضفة لسموتريتش وغزة لكاتس ولبنان لزامير وسورية للمستوطنين | عملية استثنائيّة في خان يونس تربك قادة جيش الاحتلال في أوهام خرائط التوسّع | غارات إسرائيلية من الحدود إلى صيدا وخطة سلام الدفاعية إدانة من مجلس الأمن
l'orient le jour: Quatrième visite de Barrack : flexibilité tactique sans changer de cap
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يبدأ هجومه على مدينة غزة
نتنياهو أمر بتسريع السيطرة على «معاقل حماس»... و«الصليب الأحمر» يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية
الأنباء الكويتية: ترقب لتطورين الأسبوع المقبل: الرد الإسرائيلي والتجديد لـ «اليونيفيل»
مصدر لـ «الأنباء»: واشنطن حازمة في إنجاح الاتفاق مع لبنان