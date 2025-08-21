عناوين الصحف ليوم الخميس 21 آب 2025

A + A -

الأخبار: ماذا تريد السعودية من لبنان؟

سوريا ترفع الحرج أهلًا بإسرائيل



النهار: لبنان يتشدد في مطالبة أميركا بدعم الجيش... الكشف عن زيارة البابا تعزيزاً للثقة الخارجية



الجمهورية: دفع أميركي لتبريد جبهة لبنان

البابا لاوون سوف يزور لبنان

اللواء: دعم الجيش وخطته يحضران في جولة الوفد النيابي الأميركي

برّي قلق من تنصُّل واشنطن وسلام يتابع التمديد لليونيفيل.. وغارات ليلاً على أنصار والحوش

البناء: نتنياهو يُخلي الضفة لسموتريتش وغزة لكاتس ولبنان لزامير وسورية للمستوطنين | عملية استثنائيّة في خان يونس تربك قادة جيش الاحتلال في أوهام خرائط التوسّع | غارات إسرائيلية من الحدود إلى صيدا وخطة سلام الدفاعية إدانة من مجلس الأمن

l'orient le jour: Quatrième visite de Barrack : flexibilité tactique sans changer de cap

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يبدأ هجومه على مدينة غزة

نتنياهو أمر بتسريع السيطرة على «معاقل حماس»... و«الصليب الأحمر» يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية

الأنباء الكويتية: ترقب لتطورين الأسبوع المقبل: الرد الإسرائيلي والتجديد لـ «اليونيفيل»

مصدر لـ «الأنباء»: واشنطن حازمة في إنجاح الاتفاق مع لبنان