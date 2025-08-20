living cost indicators
مخبّأ داخل بطانة سروال قصير يرتديه أحد المسافرين... إحباط عملية تهريب مبلغ 40 ألف دولار أميركي مزيّف

20
AUGUST
2025
تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة بتاريخ 19-08-2025، من إحباط عملية تهريب مبلغ 40000 دولار أميركي مزيّف جرى ضبطه مخبّأ في داخل بطانة سروال قصير يرتديه أحد المسافرين، أثناء محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية إلى مصر برفقة آخر، وهما المصريَّين:

-م. ص. (مواليد عام 1985)
-م. م. (مواليد عام 1984)

وبالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الأول أنه حضر إلى لبنان لاسترداد أموال من مواطن لبناني يعمل معه في التجارة، حيث أقدم الأخير على إرسال المبلغ له مع شخص مجهول إلى الفندق، لم يقم بفحصه ولم يعلم أنه مزيّف. فيما أنكر الثاني علاقته بعملية تهريب الأموال، وأنه موجود في لبنان بهدف تأسيس عمل تجاري.

 


وأودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.

