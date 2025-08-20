living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رجّي يشنّ هجومًا عنيفًا على "الحزب"!

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في مقابلة على قناتي "العربية" و"الحدث" أن "لبنان يشهد تحولا سياسيا كبيرا يتمثل في استعادة المؤسسات لدورها"، مشيرا إلى أن "وزارة الخارجية، كغيرها من مؤسسات الدولة، بدأت تستعيد موقعها الفاعل على الساحتين العربية والدولية بعد سنوات من الغياب، نتيجة السياسات الخاطئة".

كما أوضح أن "الحكومة الحالية اتخذت قرارا تاريخيا بحصر السلاح بيد الدولة، وتم تكليف الجيش بإعداد خطة متكاملة لآلية التنفيذ، من المقرر عرضها خلال جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول المقبل".

وأشار إلى أن "أي تأجيل تقني مقبول إن كان محدودا زمنيا سواء كان اسبوعا أو اسبوعين، لكن لا مجال للتأجيل المفتوح".

وعن زيارة المبعوث الأميركي طوم براك، كشف رجي أن "الجانب الأميركي قدم خطة متكاملة تشمل الانسحابات، إعادة الإعمار، وحصرية السلاح، ولبنان وضع ملاحظاته على هذه الخطة، وتم التوصل إلى تصور مشترك، مع تأكيد ضرورة التزام إسرائيل مبادرات حسن النية، ومنها الانسحاب من الأراضي المحتلة وتسليم الأسرى".

وعن الجدل حول زيارة مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، شدد رجي على أن "الزيارات الإيرانية تتم، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية"، لافتا إلى أنه "رفض لقاء لاريجاني نظرا لتصريحات القيادة الإيرانية المسيئة للدولة اللبنانية وتدخلها في شؤوننا الداخلية وتمويلها لتنظيمات مسلحة خارجة عن الشرعية".

 أضاف: "سبق أن التقيت وزير الخارجية الإيراني وسفير إيران في لبنان، وكنا دائما واضحين، فنحن نريد علاقات جيدة مع الجميع، لكن شرط احترام سيادتنا".

ورد رجي على اعتبار لاريجاني أن "إبداء الرأي لا يعني التدخل"، وقال: "المشكلة ليست في إبداء الرأي، بل في التمويل والتسليح والدفع نحو التمرد على الدولة".

من جهة أخرى، أكد رجي أن "قرار حصر السلاح لا علاقة له بأي أجندة خارجية، بل هو مطلب لبناني شعبي داخلي"، وقال: "نريد دولة طبيعية تحكمها مؤسسات رسمية واحدة، لا ميليشيات".

وفي رده على التهديدات والتلويح بحرب أهلية، قال رجي: "الحرب الأهلية لا تكون عندما تفرض الدولة سلطتها، بل حين يتمرد البعض على الدولة، ومن يتحدث عن حرب أهلية، هو من يهدد بها".

وفي الشأن الإقليمي والدولي، أكد أن "العلاقة مع سوريا قائمة على أساس احترام السيادة والتنسيق قائم في ملفات عدة".

وأكد "ارتياحه للتقارب مع دول الخليج، خصوصا المملكة العربية السعودية"، مشيرا إلى أن "الأجواء إيجابية والشراكة مرتقبة".

كما أشار إلى أن "لبنان الرسمي خرج من سياسة المحاور، رغم محاولات بعض الأطراف الداخلية إعادة ربطه بمحور الممانعة"، داعيا الجميع إلى "العودة للبنانيتهم والانخراط في مشروع الدولة".

وفي ما يتعلق بحق لبنان في التصويت في الأمم المتحدة، عزا رجي السبب إلى "الأزمة المالية"، مؤكدا "العمل على تسديد المتوجبات ضمن خطة اقتصادية شاملة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout