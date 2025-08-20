بيان للدفاع المدني حول حادثة جونية... ماذا في التفاصيل؟

A + A -

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني بيان جاء فيه: "تلقت غرفة العمليات المركزية في المديرية، الرابعة و35 دقيقة من بعد ظهر اليوم، بلاغا عن سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابا بهلوانية فوق شاطئ جونيه. وعلى الفور، توجهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى الموقع، ومن مركز جونية البري. وبعد تنفيذ عملية مسح دقيقة في البحر، عثر على الضحية على بعد نحو ١٥ مترًا من الشاطئ، حيث تبين أنه فارق الحياة.

ونقلت الجثة إلى الشاطئ، تمهيدا لنقلها إلى المستشفى، بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واستكمالها الإجراءات القانونية اللازمة".