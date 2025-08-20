بالصورة - من هو ضحية الكارثة في جونية؟

A + A -

تلقّت غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم بلاغًا عن سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ جونية.

سقط الشاب ع. س.، صاحب صفحة “BEIRUT PARAGLIDING”، في بحر جونية خلال ممارسته بمفرده رياضة الـ”Acro-paragliding”.

وعلى الفور، توجّهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى الموقع، ومن مركز جونية البري وبعد تنفيذ عملية مسح دقيقة في البحر، عُثر على الضحية على بُعد نحو ١٥ مترًا من الشاطئ، حيث تبيّن أنه قد فارق الحياة.