بري: كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين ووفد نيابي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان. وتناول اللقاء تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان .

وقد أثار الرئيس بري في خلال اللقاء موضوع التمديد ل"اليونيفل" الموجودة في جنوب لبنان، منذ العام 1978 بموجب القرار 425 والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701 والتي لا زالت حتى اللحظة وطوال الاعوام الماضية تصطدم بمواقف العدو الاسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية ، بل على خلاف ذلك يستمر بشن حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان" .



وأكد رئيس المجلس أنه "على الرغم من الجهود الدولية المبذولة والوساطة الاميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ إتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في تشرين الثاني 2024، نفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 وال 1701 ولإتفاق وقف النار تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها ، علما ان الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي ، فكيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟.