12 B.I.S SARL
"من الثلثاء 26 آب ولغاية الخميس 28 منه".. بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية،  سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، ، ميلانو، اثينا، اسطنبول، لارنكا، عمان، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 26 آب 2025 ولغاية يوم الخميس 28 آب 2025.  يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 26 آب 2025:

 

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME 266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME 312

بيروت

عمان

16:40

17:50

تأخير موعد الأقلاع

ME 313

عمان

بيروت

18:50

20:00

تأخير موعد الأقلاع

ME 1430

بيروت

دبي

12:40

18:05

تأخير موعد الأقلاع

ME 442

بيروت

الدمام

17:35

21:15

تأخير موعد الأقلاع

ME 443

الدمام

بيروت

20:55

(+1)00:35

تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة      (+1) الاقلاع من الدمام فجرالاربعاء 27 آب

 

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 27 آب 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 271

بيروت

لارنكا

08:25

06:00

تبكير موعد الاقلاع

ME 272

لارنكا

بيروت

09:55

07:25

تبكير موعد الاقلاع

ME 235

بيروت

ميلانو

07:15

06:15

تبكير موعد الاقلاع

ME 236

ميلانو

بيروت

11:10

10:10

تبكير موعد الاقلاع

ME 265

بيروت

اسطنبول

08:25

07:00

تبكير موعد الاقلاع

ME 266

اسطنبول

بيروت

11:20

09:55

تبكير موعد الاقلاع

ME 223

بيروت

نيس

15:00

15:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 224

نيس

بيروت

19:00

19:55

تأخير موعد الأقلاع

ME 1430

بيروت

دبي

12:40

16:20

تأخير موعد الأقلاع

ME 422

بيروت

الرياض

17:50

20:00

تأخير موعد الأقلاع

ME 423

الرياض

بيروت

21:10

23:20

تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     

 

 

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 28 آب 2025:

رقم الرحلة

من

الى

توقيت الاقلاع السابق

توقيت الاقلاع المعدل

الحالة

ME 364

بيروت

جدة

8:55

11:45

تأخير موعد الأقلاع

ME 365

جدة

بيروت

12:25

15:15

تأخير موعد الأقلاع

ME 368

بيروت

جدة

17:45

18:45

تأخير موعد الأقلاع

ME 369

جدة

بيروت

21:15

22:15

تأخير موعد الأقلاع

ME 253

بيروت

اثينا

18:05

20:40

تأخير موعد الأقلاع

ME 254

اثينا

بيروت

21:00

23:35

تأخير موعد الأقلاع

ME 430

بيروت

دبي

21:00

23:00

تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة   

 

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.

يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908  - 76-680444 -  76-680777:
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

{{article.title}}
