"من الثلثاء 26 آب ولغاية الخميس 28 منه".. بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، ، ميلانو، اثينا، اسطنبول، لارنكا، عمان، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 26 آب 2025 ولغاية يوم الخميس 28 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:

الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 26 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME 312 بيروت عمان 16:40 17:50 تأخير موعد الأقلاع ME 313 عمان بيروت 18:50 20:00 تأخير موعد الأقلاع ME 1430 بيروت دبي 12:40 18:05 تأخير موعد الأقلاع ME 442 بيروت الدمام 17:35 21:15 تأخير موعد الأقلاع ME 443 الدمام بيروت 20:55 (+1)00:35 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجرالاربعاء 27 آب

الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 27 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 271 بيروت لارنكا 08:25 06:00 تبكير موعد الاقلاع ME 272 لارنكا بيروت 09:55 07:25 تبكير موعد الاقلاع ME 235 بيروت ميلانو 07:15 06:15 تبكير موعد الاقلاع ME 236 ميلانو بيروت 11:10 10:10 تبكير موعد الاقلاع ME 265 بيروت اسطنبول 08:25 07:00 تبكير موعد الاقلاع ME 266 اسطنبول بيروت 11:20 09:55 تبكير موعد الاقلاع ME 223 بيروت نيس 15:00 15:55 تأخير موعد الأقلاع ME 224 نيس بيروت 19:00 19:55 تأخير موعد الأقلاع ME 1430 بيروت دبي 12:40 16:20 تأخير موعد الأقلاع ME 422 بيروت الرياض 17:50 20:00 تأخير موعد الأقلاع ME 423 الرياض بيروت 21:10 23:20 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

الرحلات المعدلة ليوم الخميس 28 آب 2025:

رقم الرحلة من الى توقيت الاقلاع السابق توقيت الاقلاع المعدل الحالة ME 364 بيروت جدة 8:55 11:45 تأخير موعد الأقلاع ME 365 جدة بيروت 12:25 15:15 تأخير موعد الأقلاع ME 368 بيروت جدة 17:45 18:45 تأخير موعد الأقلاع ME 369 جدة بيروت 21:15 22:15 تأخير موعد الأقلاع ME 253 بيروت اثينا 18:05 20:40 تأخير موعد الأقلاع ME 254 اثينا بيروت 21:00 23:35 تأخير موعد الأقلاع ME 430 بيروت دبي 21:00 23:00 تأخير موعد الأقلاع

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.



يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:

- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:

أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb