"من الثلثاء 26 آب ولغاية الخميس 28 منه".. بيانٌ هامّ لـ "طيران الشرق الأوسط"!

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، ، ميلانو، اثينا، اسطنبول، لارنكا، عمان، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 26 آب 2025 ولغاية يوم الخميس 28 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:
الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 26 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 312
|
بيروت
|
عمان
|
16:40
|
17:50
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 313
|
عمان
|
بيروت
|
18:50
|
20:00
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 1430
|
بيروت
|
دبي
|
12:40
|
18:05
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 442
|
بيروت
|
الدمام
|
17:35
|
21:15
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 443
|
الدمام
|
بيروت
|
20:55
|
(+1)00:35
|
تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجرالاربعاء 27 آب
الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 27 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 271
|
بيروت
|
لارنكا
|
08:25
|
06:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 272
|
لارنكا
|
بيروت
|
09:55
|
07:25
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 235
|
بيروت
|
ميلانو
|
07:15
|
06:15
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 236
|
ميلانو
|
بيروت
|
11:10
|
10:10
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 265
|
بيروت
|
اسطنبول
|
08:25
|
07:00
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 266
|
اسطنبول
|
بيروت
|
11:20
|
09:55
|
تبكير موعد الاقلاع
|
ME 223
|
بيروت
|
نيس
|
15:00
|
15:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 224
|
نيس
|
بيروت
|
19:00
|
19:55
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 1430
|
بيروت
|
دبي
|
12:40
|
16:20
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 422
|
بيروت
|
الرياض
|
17:50
|
20:00
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 423
|
الرياض
|
بيروت
|
21:10
|
23:20
|
تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الرحلات المعدلة ليوم الخميس 28 آب 2025:
|
رقم الرحلة
|
من
|
الى
|
توقيت الاقلاع السابق
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
الحالة
|
ME 364
|
بيروت
|
جدة
|
8:55
|
11:45
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 365
|
جدة
|
بيروت
|
12:25
|
15:15
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 368
|
بيروت
|
جدة
|
17:45
|
18:45
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 369
|
جدة
|
بيروت
|
21:15
|
22:15
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 253
|
بيروت
|
اثينا
|
18:05
|
20:40
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 254
|
اثينا
|
بيروت
|
21:00
|
23:35
|
تأخير موعد الأقلاع
|
ME 430
|
بيروت
|
دبي
|
21:00
|
23:00
|
تأخير موعد الأقلاع
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
يمكن للركاب المحجوزين على رحلات الشركة المذكورة أعلاه تغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة على متن طائرات شركة طيران الشرق الاوسط حصراً في نفس المقصورة من خلال إما تقديم موعد الحجز أو تأخيره.
يرجى من المسافرين الكرام أخذ العلم وشكرًا لتعاونكم. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb