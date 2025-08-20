شقير: مطار بيروت يسجل حركة غير مسبوقة!

A + A -

أكد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أنّه هنّأ فخامة الرئيس على "الجهود الجبارة والحكمة في إدارة الملفات الوطنية".

وقال شقير إنّ لبنان يشهد هذا الصيف تحسناً ملحوظاً وحركة اقتصادية ناشطة، لافتاً إلى أنّ "مطار بيروت يسجل حركة غير مسبوقة منذ سنوات، مع حضور عربي كبير نأمل أن يتعزز بعودة الأشقاء السعوديين قريباً".

وأشار إلى أنّ استثمارات جديدة ومؤسسات ناشئة بدأت بالظهور، مؤكداً أنّه "لا بد من أن يكون القطاع المصرفي قوياً إلى جانبنا لدعم هذا المسار". وختم بالتأكيد على تفاؤله بالوضع الاقتصادي، معتبراً أنّ "القوانين الإصلاحية المرتقبة ستعزز النمو وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد الوطني".