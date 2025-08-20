living cost indicators
تحضروا - أيام حارّة قادمة!

20
AUGUST
2025
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الخميس، حيث ترتفع الحرارة تدريجاً في المناطق الداخلية والجبلية لتتخطى معدلاتها مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل فيتحول الطقس الى حار نسبياً حتى نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر آب: بيروت بين ٢٥ و٣٣، طرابلس بين ٢٤ و٣٢، وزحلة بين ١٨ و٣٥ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح، خصوصا شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر.

الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بحيث تتخطى معدلاتها بينما تبقى من دون تعديل على الساحل.

الجمعة: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية واستقرارها على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة ما يزيد الشعور بالحر.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحياناً.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س.
الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥%.
حال البحر: مائج اجمالاً.
حرارة سطح الماء: ٢٩°م.
الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA أي ما يعادل: ٧٥٦ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٦:٠٤.
ساعة غروب الشمس: ١٩:١٨.

 

 

