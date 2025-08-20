living cost indicators
رابطة المدارس الإنجيليَّة في لبنان تعيد العمل باختبار MAP Growth لتعزيز اَلْمُخْرَجَات التَّعليميَّة في مدارسها

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ليماسول، قبرص – 15 آب 2025 – أعلنت رابطة المدارس الإنجيليَّة في لبنان رسميًّا إعادة تطبيق اختبار Measures of Academic Progress (MAP Growth) في شبكة مدارسها، مؤكِّدةً التزامها بتبنِّي التَّعليم القائم على البيانات واتِّخاذ القرارات المبنيَّة على الأدلَّة بما يؤدِّي إلى تحسين نتائج التَّعلُّم لدى التلاميذ.

أُطلقت هذه المبادرة خلال ورشة عمل مكثَّفة استمرَّت يومين في 14 و 15 آب في مدينة ليماسول – قبرص، قادها مدرِّب معتمد من NWEA ومشرِّف تنفيذيّ في المنظَّمة مسؤول عن الشَّراكات في الشَّرق الأوسط. وقد جَمَعت الورشة قادة المدارس والمعلِّمين ومديري تقنيَّة المعلومات من مدارس الرَّابطة، بهدف ضمان دمج فعَّال لنظام MAP Growth في عمليَّتي التَّعليم والتَّعلُّم.

قدَّمت الورشة تدريبًا مهنيًّا للمعلِّمين حول كيفيَّة إدارة الاختبار وتفسير نتائجه واستخدام بياناته، مبرزةً كيف أنَّ تقنيَّة الاختبار التَّكيُّفيَّة توفِّر تحليلات شخصيَّة دقيقة حول تقدُّم التلاميذ، ونقاط قوَّتهم، والجوانب الَّتي تحتاج إلى تحسين.

وترى رابطة المدارس الإنجيليَّة في لبنان أنَّ إعادة اعتماد MAP Growth ستسهم في رفع الأداء الأكاديميِّ عبر توفير بيانات قابلة للتَّنفيذ لدعم التَّعليم المخصَّص، وتعزيز التَّعلُّم الفردي باستخدام بيانات الاختبارات التَّكيُّفيَّة، وتوجيه التَّخطيط الاستراتيجيِّ عبر التَّحليلات المجمَّعة، وتقييم المناهج والبرامج التَّعليميَّة، بالإضافة إلى تمكين المتابعة الطُّوليَّة لتقدُّم التلاميذ بما يضمن التَّحسين المستدام.

وقال قسَّطه الأمين العامُّ لرابطة المدارس الإنجيليَّة في لبنان: "إعادة إدخال MAP Growth تمثِّل خطوة استراتيجيَّة نحو رفع جودة التَّعليم في مدارسنا. نحن نزوِّد معلِّمينا بالأدوات والتَّدريب اللَّازمين لفهم احتياجات التلاميذ بشكل أفضل، وتقديم تعليم موجَّه وفعَّال.

وتؤكِّد رابطة المدارس الانجيلية التزامها المستمرُّ بتسخير الأدوات المبتكرة وأفضل الممارسات الدَّوليَّة لإعداد المتعلِّمين للتَّميُّز الأكاديميِّ والنَّجاح المستقبليِّ."

وفي الختام ذكَرَ الأمين العام للرابطة بالمؤتمر التربوي الثاني "NEC 25" الذي سوف يُعقد في مدرسة Broummana High School، وذلك في 30 تشرين الأول و1 و2 تشرين الثاني 2025، تحت عنوان "Bridging the Gap"

ويُتوقّع أن يجمع المؤتمر أكثر من 1200 معلّم وإداري من مختلف المدارس الإنجيلية في لبنان، حيث سيناقش المشاركون أحدث الاتجاهات في الابتكار التربوي وسبل ردم الفجوات التعليمية. كما سيتناول المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتعزيز ممارسات التعلّم، بهدف دعم مسيرة تعليمية متجدّدة تواكب تحديات العصر.

 

 

