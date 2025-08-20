الجمهورية: لم تكن سيئة... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّدت مصادر رسمية رفيعة المستوى لـ»الجمهورية»، انّ حصيلة زيارة توم برّاك ومورغان أورتاغوس للبنان لم تكن سيئة. ولفتت إلى أنّها لمست ليونة أميركية قد تشمل المهل. لكنها أملت في أن لا يغيّر برّاك وأورتاغوس رأيهما عندما يلتقيان المسؤولين الإسرائيليين.

واشارت المصادر إلى أنّه فُهم من برّاك انّ اورتاغوس سيكون لها دور في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول الترتيبات المتصلة بالملف اللبناني.

وشدّدت على أنّ لبنان أدّى ما يتوجب عليه لتسهيل الحل، والمطلوب الآن من واشنطن أن تضغط على الطرف الإسرائيلي حتى يبدأ تنفيذ الخطوات المرتبطة به.



