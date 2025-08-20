الجمهورية: الأجواء كانت إيجابية... التفاصيل

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّدت مصادر سياسية، تابعت جولة الموفد الأميركي إلى سورية ولبنان توم برّاك واطلعت على أجواء اللقاءات التي عقدها، لـ«الجمهورية»، انّ «الأجواء كانت إيجابية ووصل النقاش إلى ما كان طلبه لبنان منذ البداية وتمسك به رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو إلزام العدو بوقف إطلاق النار والانسحاب.

وقد سُئل برّاك في عين التينة، بغض النظر عن قرارات الحكومة إلى أين نحن ذاهبون؟ ما هو الدور الأميركي الآن؟ وأين الالتزام؟».

وأضافت المصادر: «انّ زيارة برّاك كانت تأكيداً على انّ لبنان قام بخطوة وbravo والأميركي حاضر في هذا المسار».

وكشفت المصادر «أنّ آخر كلام سمعه برّاك من الرئيس بري هو انّ هناك استحقاقاً على الأميركي أن يأتي به من إسرائيل، وهناك اتفاق يتملص العدو من تنفيذه ويمدّد لنفسه ويماطل. وهناك ضغط ما يجب أن يُمارس على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق».