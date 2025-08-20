living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 آب 2025

20
AUGUST
2025
اللواء: أسرار

لغز
لم تجد الادارات المعنية حلولاً بعد لعدم التزام بعض المستشفيات ومراكز التصوير الطبية وبعض أطباء الاختصاص بتسعيرات الضمان الاجتماعي واستمرار أسعارهم المرتفعة جداً.

 

غمز
أهمل مسؤولون كلام نتنياهو عن سعيه لتحقيق مشروع «إسرائيل الكبرى»، مع أن خارطة المشروع يضم أجزاء من لبنان.

 


همس
تتحدث تقارير شبه رسمية، عن تخفيضات جمركية لجهة مرور الشاحنات من قبل سوريا تجاه لبنان.

 

 

 

 

البناء: حفايا وكواليس

خفايا

يعتقد خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الطريق مسدود أمام تحقيق منجزات بحجم ما تدّعيه حكومة بنيامين نتنياهو حول خططها في لبنان وغزة، حيث كشف تراجع توماس باراك عن الضغط باتجاه أولويّة نزع سلاح المقاومة عن غياب القدرة الإسرائيلية على شنّ حرب وحديثه عن خطوة أولى من جانب «إسرائيل» يفتح الباب للحصول على شروط تفاوضيّة إسرائيليّة تقوم واشنطن بتسويقها بضغط التهويل والابتزاز، وكذلك خطة احتلال غزة المحتلة أصلاً في ظل جيش إسرائيلي يعاني من نقص العدد وتراجع الروح القتالية ومقاومة سوف تقاتل بروح استشهاديّة في معركة بقاء والهدف مزيد من الضغط طلباً لمزيد من التنازلات يتولّى الأميركي الضغط لأجلها تحت شعار تفادي الأسوأ من استمرار الحرب الإسرائيلية.

 

كواليس

تقول مصادر سياسية لبنانية فاعلة أن نقاشاً جرى حول درجة المصداقية للتمسك بالهوية اللبنانية لمزارع شبعا بتحريض من مسؤول لبناني بارز يعتبر أنّها مجرد ذريعة لتعقيد الوضع مع الاحتلال الذي يتمسك بالبقاء في المزارع ويتعامل معها أمنياً واستراتيجياً باعتبارها امتداداً للجولان السوري المحتل وجبل الشيخ، وجاءت نتيجة التدقيق تقول بلسان خبراء الطوبوغرافيا والخرائط في الجيش اللبناني والدوائر القانونيّة في وزارة الخارجية اللبنانية أن التخلي عن لبنانيّة المزارع مستحيل بالنسبة للدولة اللبنانية لأن خزائن وزراتي الدفاع والخارجيّة مليئة بالوثائق التي تثبت لبنانية مزارع شبعا بحيث لا يمكن لأي سؤال استشاريّ يوجَّه للوزارتين أن يأتي بغير الجزم بلبنانيّة مزارع شبعا.

