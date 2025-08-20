living cost indicators
RELATED LINKS
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آب 2025

20
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: اشتداد التجاذبات الدولية حول التجديد لليونيفيل... تحذيرات من تداعيات فراغ مفاجئ في الجنوب

 

 

 

 


البناء: نتنياهو غير معنيّ بمشروع الاتفاق حول غزة بل بالمضي في تدميرها وتهجيرها | لقاء الشيباني – ديرمر بالتزامن مع وضع الحجر الأساس لمستوطنة في جنوب سورية | قبلان يردّ على الراعي: المقاومة انتصرت للبنان بمسلميه ومسيحييه وسوف تنتصر

 

 

 

 

اللواء: سلام بعد لقاء الملك عبدالله: طلبت دعم الجيش ولا تراجع عن حصرية السلاح
براك وأورتاغوس في باريس.. وعون يتمسَّك باليونيفيل لتنفيذ كامل القرار 1701

 

 

 


الديار: لقاء سري يعيد الحرارة بين «بعبدا» و«حزب الله»
شرط اميركي جديد «لتمديد محدود» للطوارئ الدولية
صيد ثمين لـ«الجيش»: تنسيق بين «عين الحلوة» وفصائل سورية

 

 

 

الأخبار: واشنطن تواجه باريس: إنهاء عمل "اليونيفيل" في 6 أشهر
برّاك عائد: لا أملك تفويضًا بالضغط على إسرائيل
الجيش للسطلة: لا تضعونا في مواجهة الناس
مفاوضات غزّة: العدو يجدد مناوراته

 

 

 

 

الجمهورية: "الثنائي" يستعد لكباش سياسي في أيلول
التمديد لـ "اليونفيل"... هل يكون الأخير؟

 

 

 

 

l'orient le jour: À Tripoli, Salam bat le fer sunnite tant qu’il est chaud

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: مقترح الهدنة الجديد ومقترح ويتكوف الأصلي... ما هي الفوارق؟

 

 



الأنباء الكويتية: المفتي دريان: اللبنانيون لا يريدون دويلات بل الاحتكام إلى الدستور و«الطائف»
عون أكد تمسك لبنان ببقاء «اليونيفيل» لتنفيذ الـ 1701 واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية

