عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 آب 2025

النهار: اشتداد التجاذبات الدولية حول التجديد لليونيفيل... تحذيرات من تداعيات فراغ مفاجئ في الجنوب



البناء: نتنياهو غير معنيّ بمشروع الاتفاق حول غزة بل بالمضي في تدميرها وتهجيرها | لقاء الشيباني – ديرمر بالتزامن مع وضع الحجر الأساس لمستوطنة في جنوب سورية | قبلان يردّ على الراعي: المقاومة انتصرت للبنان بمسلميه ومسيحييه وسوف تنتصر

اللواء: سلام بعد لقاء الملك عبدالله: طلبت دعم الجيش ولا تراجع عن حصرية السلاح

براك وأورتاغوس في باريس.. وعون يتمسَّك باليونيفيل لتنفيذ كامل القرار 1701



الديار: لقاء سري يعيد الحرارة بين «بعبدا» و«حزب الله»

شرط اميركي جديد «لتمديد محدود» للطوارئ الدولية

صيد ثمين لـ«الجيش»: تنسيق بين «عين الحلوة» وفصائل سورية

الأخبار: واشنطن تواجه باريس: إنهاء عمل "اليونيفيل" في 6 أشهر

برّاك عائد: لا أملك تفويضًا بالضغط على إسرائيل

الجيش للسطلة: لا تضعونا في مواجهة الناس

مفاوضات غزّة: العدو يجدد مناوراته

الجمهورية: "الثنائي" يستعد لكباش سياسي في أيلول

التمديد لـ "اليونفيل"... هل يكون الأخير؟

l'orient le jour: À Tripoli, Salam bat le fer sunnite tant qu’il est chaud



الشرق الأوسط السعودية: مقترح الهدنة الجديد ومقترح ويتكوف الأصلي... ما هي الفوارق؟





الأنباء الكويتية: المفتي دريان: اللبنانيون لا يريدون دويلات بل الاحتكام إلى الدستور و«الطائف»

عون أكد تمسك لبنان ببقاء «اليونيفيل» لتنفيذ الـ 1701 واستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية