الأنباء الكويتية: زيارة برّاك طوت الأجواء السلبية التي كانت سائدة في الداخل

A + A -

الأنباء الكويتية: طوت زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك برفقة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الأجواء السلبية التي كانت سائدة في الداخل، في ضوء إعلان قيادة «حزب الله» رفض قرار الحكومة اللبنانية بتسليم سلاحه إلى القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، إنفاذا لقرار الدولة اللبنانية بحصرية السلاح وبسط سلطتها على كافة أراضيها.

وانتفت مع الزيارة أسباب القلق والتشنج من حصول مواجهات داخلية، أو ضربات إسرائيلية لا تقل عن حرب واسعة، كتلك التي شنتها إسرائيل على لبنان بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024.

وفي النتائج الأولى للزيارة، نيل السلطة اللبنانية والحكومة جرعة ثقة بصوابية قراراتها، وفتح الباب أمامها للانتقال إلى مرحلة التنفيذ تحت شعار «تجاوب الجميع، وخصوصا الطرف المعني»، أسوة بما حصل في العد التنازلي للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 27 نوفمبر 2024 بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية- فرنسية، لجهة قبول «حزب الله» التعاون مع الجيش اللبناني في شأن إزالة تواجده العسكري جنوب نهر الليطاني.