الشرق الأوسط السعودية: «حل وسط» يمدد لـ«يونيفيل»... وينهيها

20
AUGUST
2025
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: علي بردى-

تقدمت فرنسا باقتراح «حل وسط» يمدد لقوات «يونيفيل» في جنوب لبنان وينهيها خلال 18 شهراً.

 

وكشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» عن أن مشروع القرار الذي وزعته فرنسا في مجلس الأمن للتجديد 12 شهراً للقوة الأممية المؤقتة في لبنان، يواجه تحفظاً من الولايات المتحدة التي تسعى إلى وضع جدول زمني واضح للبدء بتصفية البعثة الأممية وسط ضغوط إسرائيلية لإنهاء عملها فوراً.

 

وعملت الدبلوماسية الفرنسية مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى مشروع القرار الذي وُزّع على أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة عقدت الاثنين لمناقشة وضع «يونيفيل» التي ينتهي تفويضها في 31 أغسطس (آب) الحالي.

 

وبصفتها رئيسة لمجلس الأمن هذا الشهر، حددت روسيا الاثنين المقبل موعداً للتصويت على النص الذي وصفه دبلوماسيون بأنه «متوازن»، إذ إنه يستجيب لمطالب لبنان بالتجديد لـ«يونيفيل»، ولمساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض مساهمة بلاده في كل عمليات حفظ السلام عبر العالم، بما فيها «يونيفيل».

الشرق الأوسط
{{article.title}}
