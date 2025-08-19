الراعي: قرار الحكومة واضح بحصر كل سلاح غير قانوني بيد الدولة

A + A -

اشار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ا في حديث لقناة "العربية"، الى ان "قرار الحكومة واضح بحصر كل سلاح غير قانوني بيد الدولة"، وقال : "هناك إجماع لبناني حاسم على تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، وأبناء الطائفة الشيعية سئموا الحرب ويريدون العيش بسلام".

واعتبر أن "كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مزايدة ولا وجود لحرب أهلية"، لافتا الى أن "حزب الله كان مخترقا داخليا ولا أحد يريد الحرب".

وقال: "على حزب الله الاقتناع بأن الجيش يحمي اللبنانيين دون تمييز، والعيش المشترك هو ما يميز لبنان ومنصوص عليه في الدستور".

وطالب الأمم المتحدة بـ"تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية"، منتقدا تدخل إيران في الشأن اللبناني.