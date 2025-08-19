living cost indicators
الهيئة السياسية للتيار: مواقف لباسيل الليلة على "العربية"... وعرض لاستجوابات التكتل للحكومة

19
AUGUST
2025
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقشت التطورات السياسية وفي مقدمتها تفاعلات قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح.
وسيكون لرئيس التيار إطلالة عبر محطة العربية عند الحادية عشرة من هذه الليلة يحدّد فيها الموقف من التطورات، إنطلاقاً من مواقف التيار التي تؤكد على حق لبنان في تحرير أرضه ووقف العدوان بجميع أشكاله وتحميل الدولة مسؤولية الدفاع عن الأرض والشعب وبالتالي حصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

عرضت الهيئة ما تقدّم به تكتل لبنان القوي من سؤال للحكومة حول أسباب عدم إستكمال تنفيذ إنشاء محافظة جونية - جبيل، وما حوّله التكتل من الأسئلة التي سبق أن تقدّم بها الى الحكومة وتجاوزت المهل القانونية دون الرد عليها الى إستجواب وهي:
1. مخالفات قانونية بالمناقلات الدبلوماسية
2. معادلات شهادات
3. إستعداد وزارة الطاقة لمواجهة أزمة شحّ المياه خلال صيف وخريف العام 2025

{{article.title}}
