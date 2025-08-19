كواليس- ما سرّ اصطحاب برّاك لـ أورتاغوس؟

A + A -

كان لافتاً اصطحاب المبعوث الأميركي توم برّاك معه المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس خلال زيارته الى لبنان.

وفيما أفيد بأن هدف الزيارة تعويض معنوي لها على قرار إدارتها إقالتها من منصبها وإزاحتها عن الملف اللبناني بطريقة فجّة صدمت وخيّبت آمال فريقها في لبنان من أحزاب وسياسيين وإعلاميين وناشطين، بعدما كانت تتصرف خلال زياراتها الى لبنان بأنها "الآمرة الناهية" وتحمل معها السيف المسلط على رقاب البلاد والعباد لتغيير المعادلة السياسية في لبنان.

وتقول مصادر أخرى إنها جاءت لمناقشة ملف التجديد للقوات الدولية في لبنان عشية حلول الاستحقاق، كونها مسؤولة في الأمم المتحدة عن هذا الملف، فيما تذهب مصادر ثالثة الى الإشارة بأن ممارسة أورتاغوس لعدة أدوار أميركية قد يكون في إطار تحضيرها لاستلام مركز أميركي حساس خلال سنة والمرجح في وزارة الخارجية.