إسرائيل تدعو لإنهاء "اليونيفيل" فورًا!

قدّم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر طلباً رسمياً إلى نظيره الأميركي ماركو روبيو يدعو فيه إلى إنهاء فوري لمهمة اليونيفيل في جنوب لبنان "فورًا".

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم": أكد ساعر أن اليونيفيل فشلت في تحقيق هدفها الأساسي، وهو منع "حزب الله" من التمركز جنوب نهر الليطاني، مشيراً إلى أن الحزب واصل تعزيز قوته العسكرية منذ حرب لبنان الثانية.

وأوضح ساعر في رسالته أن "وجود اليونيفيل كان مؤقتاً بطبيعته، وأن استمرار انتشارها لم يعد يخدم الغاية التي أنشئت من أجلها. ومع ذلك، اقترح تمديد عملها لفترة انتقالية من ستة أشهر إلى عام واحد لتسهيل انسحاب منظم، بحيث تتولى خلال هذه الفترة مهام مثل إزالة المتفجرات وتدريب الجيش اللبناني، بينما يعيد الجيش انتشاره تدريجياً وتتراجع اليونيفيل بشكل منظم".