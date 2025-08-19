عن الحركة و الحزب.. ماذا قالت واشنطن؟

A + A -

جاء في صحيفة البناء:

يقول إعلامي عربي أميركي إن المبعوث الأميركي توماس باراك عندما تبلغ من واشنطن أن الرسالة التي يجب حملها إلى بيروت يجب أن تكون لينة وتأخذ بالاعتبار أن لا قيمة لأي قرار حكومي لا يحظى بموافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله وأن لا مانع من العودة إلى ما سبق واتفق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يبلغ بالتراجع من واشنطن ويحمل الورقة الأخيرة طلب أن ترافقه مورغان أورتاغوس التي أبلغت أطرافاً لبنانيّة بعد موقفه السابق بأنه اجتهد وأخطأ وأن موقفه لا يمثّل الإدارة ولذلك أُلزم بالتراجع كي تتحدّث مع الذين سبق وتحدّثت معهم وتقول إن ما يقوله باراك هو الموقف الأميركي.