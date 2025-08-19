البناء: بري: أي حلول أخرى ستأخذ البلد إلى الفوضى

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

ووفق معلومات «البناء» فقد كان اللقاء بين الوفد الأميركي والرئيس بري صريحاً وشفافاً ومباشراً ودخل في تفاصيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وقد سأل برّي الموفد الأميركي عن «الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي اللبنانية، إلى الحدود المعترف بها دولياً»، مؤكداً أن هذا هو مدخل الاستقرار في لبنان، وأي حلول أخرى ستأخذ البلد إلى الفوضى؛ وهذا ما يرفضه الأميركيون والدول العربية والمجتمع الدولي.

وأفادت مصادر صحافية بأنّ «الموفدين الأميركيين توم باراك ومورغان أورتاغوس سيعودان إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر».