البناء: إحراز تقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار؟... باراك: لبنان قام بما عليه فعلى «إسرائيل» تقديم خطوة مقابلة

19 AUGUST 2025

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

انشغل لبنان الرسميّ بزيارة الموفد الأميركي توم باراك ترافقه المبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس، وسط أجواء إيجابية عمّمها باراك والإعلام الذي يدور في الفلك الأميركي ـ السعودي حول احتمال إحراز تقدّم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وفق معلومات «البناء»، لا سيما قول باراك إن لبنان قام بما عليه بمسألة حصرية السلاح وعلى «إسرائيل» تقديم خطوة مقابلة، حيث أظهرت مواقف باراك تراجعه خطوة إلى الوراء وأقل حدة في المواقف من الزيارة السابقة عزتها مصادر سياسية إلى جملة تطورات أبرزها المواقف السياسية لحزب الله وحركة أمل والقوى الحليفة ضد الحكومة والعهد وموقف الجيش اللبناني الرافض لزجّه في مواجهة مع مكوّنات داخليّة، وردة فعل وبيئة المقاومة في الشارع على قرارات مجلس الوزراء ضد سلاح المقاومة، ورسائل التصعيد التي حملتها زيارة المسؤول الإيراني علي لاريجاني، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخير، وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قاطع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووصف قرارات مجلس الوزراء بالانقلاب.


غير أنّ أوساطاً سياسية لفتت لـ«البناء» إلى أنه «لا يمكن الركون الى المواقف الأميركية أو التطمينات لأنّ المواقف الأميركية والوساطات لطالما اتسمت بالخداع كأداة للحرب مارستها في محطات سابقة مهّدت للإسرائيلي بشن حروب خاطفة ومفاجآت أمنية مثل اغتيال القيادي في المقاومة السيد فؤاد شكر والقيادي الفلسطيني إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله، وبالتالي قد يكون بعض الإيجابية الظاهرة في كلام باراك بهدف الخداع، أو التغطية على قرارات الحكومة وتحصينها من هجمات الأخصام وإقناع رئيس الحكومة والعهد بالبقاء على قرارات الحكومة وعدم التراجع والسير نحو التطبيق وتقديم المزيد من التنازلات مقابل عدم تطبيق «إسرائيل» أيّ خطوة مقابلة».

 

وحذرت الأوساط من فخ أميركي دبلوماسي جديد قد يأخذ البلد إلى فتنة أو يمهّد لعدوان إسرائيلي عسكري واسع على لبنان، أو بالحدّ الأدنى توسيع العمليات العسكرية الجوية واغتيالات لقيادات في المقاومة اللبنانية والفلسطينية.

