اللواء: قرار التجديد لقوات اليونيفيل؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تتَّفق معظم المعلومات والمؤشرات على أن محادثات الموفد الاميركي توم براك الذي اصطحب معه هذه المرة الموفدة السابقة، والتي تشغل منصباً لدى بعثة بلادها في الامم المتحدة مورغن اورتاغوس، كانت كما وصفها الدبلوماسي الاميركي تسير بالاتجاه الصحيح.. وهو كان التقى الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.



وبالنسبة الى ملف اليونيفيل علمت «اللواء» ان رئيس الجمهورية عرض في سياق الحديث سبب تمسك لبنان بهذه القوات ومطالبة مجلس الأمن بالتمديد لها من دون تغيير في مهمامها وعديدها، وقال ان حاجة لبنان في هذا المجال تنطلق من عدة اعتبارات أولها ان الجيش يستكمل انتشاره في الجنوب، وبالتالي فإن وجود اليونيفيل مهم،وثانيا فان وجود قوات من دول متعددة الجنسيات تمنح رعاية دولية للقرار ١٧٠١ الذي يريده لبنان والعالم اجمع ، وثالثا البعد الانساني والإجتماعي لليونيفيل في الجنوب اذ ان هذه القوات تقدم خدمات للمواطنين خصوصا بعدما دمرت الحرب الاسرائيلية منشآت صحية ومستشفيات ومراكز اجتماعية ومستوصفات.



ووصفت جولة المحادثات مع الرؤساء الثلاثة والعماد هيكل بالايجابية والمنتجة حول تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وحصرية السلاح بيد الدولة ومعالجة مشكلة الاحتلال الاسرائيلي، كما تناول البحث مع عون وسلام حسب معلومات «اللواء» ملف التجديد لليونيفيل ولو لم تتم اثارة هذا الموضوع في تصريحات براك.

وغادر الموفدان بيروت بعد الظهر الى فلسطين المحتلة لنقل مجريات الزيارة اللبنانية ونتائجها وبحث في الخطوة الاسرائيلية المرتقبة، وسط معلومات عن عودتهما الى لبنان نهاية الشهر الحالي او مطلع ايلول، بعدما يكون الجيش اللبناني قد انجز خطته لجمع السلاح وناقشها مجلس الوزراء. كما يكون قد صدرعن مجلس الامن الدولي قرار التجديد لقوات اليونيفيل.