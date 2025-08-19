أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 آب 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

أعاد حزب بارز النظر بالتقديمات، لعناصره ومن يدور بفلكه، لجهة زيادتها، لما يتناسب مع الأوضاع والضغوطات.



غمز

قال نائب ووزير سابق مقيم منذ سنوات خارج لبنان لعدد من أصدقائه، أنه سيعود نهائياً إلى بيروت بعد شهرين. وفسر كلامه معطوفاً على ما قاله بهاء الحريري أنه عائد نهائياً في أيلول المقبل، على أنه إشارة إلى حلول للوضع اللبناني.



همس

ذكَّر مرجع حكومي زائراً من جهة معروفة بأنه هو من أصدر حكماً ضد بنيامين نتنياهو، ولم يسبق لأحد سواه أن أقدم على هذه الخطوة.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر دبلوماسي إن الحكومة اللبنانية التي بالغت في الذعر من تهويل المبعوث الأميركي توماس باراك وذهبت إلى إقرار ورقته اكتشفت مع عودته أنه استخدمها لاستكشاف موقف حزب الله وإيران من السلاح، وعندما سمع كلام الشيخ نعيم قاسم وما رافق زيارة الدكتور علي لاريجاني إلى بيروت تيقن ومَن خلفه من المسؤولون في واشنطن من أن الطريق الوحيد المتاح هو البحث عن فرص تفاهم مع المقاومة وإيران كما برز من تصريحه والطريق هو الوصفة التي سبق وعرضها عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوة مقابل خطوة دون الاتفاق على آخر الطريق مسبقاً تماماً، كما جرى جنوب الليطاني مقابل وقف النار والانسحاب يمكن بعد الالتزام الإسرائيلي ترتيب صفقة ثانية بالانسحاب إلى الحدود الدوليّة مقابل شيء يوازيه يُبحث في حينه، لكن الآن الخطوة الأولى مطلوبة من كيان الاحتلال وما يمكن أن تعطيه الحكومة تحت الضغط الأميركي لا يُلزم المقاومة التي بات موقفها واضحاً.

كواليس

يقول إعلامي عربي أميركي إن المبعوث الأميركي توماس باراك عندما تبلغ من واشنطن أن الرسالة التي يجب حملها إلى بيروت يجب أن تكون لينة وتأخذ بالاعتبار أن لا قيمة لأي قرار حكومي لا يحظى بموافقة ثنائي حركة أمل وحزب الله وأن لا مانع من العودة إلى ما سبق واتفق عليه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يبلغ بالتراجع من واشنطن ويحمل الورقة الأخيرة طلب أن ترافقه مورغان أورتاغوس التي أبلغت أطرافاً لبنانيّة بعد موقفه السابق بأنه اجتهد وأخطأ وأن موقفه لا يمثّل الإدارة ولذلك أُلزم بالتراجع كي تتحدّث مع الذين سبق وتحدّثت معهم وتقول إن ما يقوله باراك هو الموقف الأميركي.