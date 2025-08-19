عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 آب 2025

النهار: اختراق أميركي سريع تحفيزاً لقرارات الحكومة برّاك وأورتاغوس يثبّتان "إجراءات الخطوة خطوة"
الأخبار: تلفيقات صحافة "مملكة الخير"
الوصاية السعودية تتطاول على لبنان
العام الأخير للـ "اليونيفيل": الجنوب منطقة إسرائيلية عازلة
برّاك: لا جديد ولا ضمانات
المقاومة تسحب الذرائع: لهدنة مؤقنة الآن
الجمهورية: برّاك لخطوة مقابلة من إسرائيل
مطالب لبنانية وإطمئنان أميركي
اللواء: الإحتلال يستبق وصول براك وأورتاغوس بالتأكيد على الانسحاب الكامل من الجنوب
وحدة موقف رسمي تجاه الخطوة التالية.. ولغة أميركية غير معادية لحزب الله
البناء: ترامب يروّض أوروبا وأوكرانيا بعد التفاهم مع بوتين: الضمانات أهم من الأراضي | نتنياهو يتمسك بخطة الحرب وحماس توافق على مشروع الوسطاء بانتظار واشنطن | باراك يعود إلى وصفة بري بطلب خطوة إسرائيلية… بعد مواقف قاسم ولاريجاني
l'orient le jour: Les dernières cartes du Hezbollah
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: هل سيضغط ترمب على نتنياهو لقبول هدنة في غزة؟
أوساط سياسية في إسرائيل تؤكد أن موافقة «حماس» على الصفقة ستغير الأوضاع
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة
باراك التقى الرؤساء الثلاثة.. لا تهديد وعودة إلى «خطوة مقابل خطوة»