عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 آب 2025

النهار: اختراق أميركي سريع تحفيزاً لقرارات الحكومة برّاك وأورتاغوس يثبّتان "إجراءات الخطوة خطوة"

الأخبار: تلفيقات صحافة "مملكة الخير"

الوصاية السعودية تتطاول على لبنان

العام الأخير للـ "اليونيفيل": الجنوب منطقة إسرائيلية عازلة

برّاك: لا جديد ولا ضمانات

المقاومة تسحب الذرائع: لهدنة مؤقنة الآن



الجمهورية: برّاك لخطوة مقابلة من إسرائيل

مطالب لبنانية وإطمئنان أميركي







اللواء: الإحتلال يستبق وصول براك وأورتاغوس بالتأكيد على الانسحاب الكامل من الجنوب

وحدة موقف رسمي تجاه الخطوة التالية.. ولغة أميركية غير معادية لحزب الله



البناء: ترامب يروّض أوروبا وأوكرانيا بعد التفاهم مع بوتين: الضمانات أهم من الأراضي | نتنياهو يتمسك بخطة الحرب وحماس توافق على مشروع الوسطاء بانتظار واشنطن | باراك يعود إلى وصفة بري بطلب خطوة إسرائيلية… بعد مواقف قاسم ولاريجاني

l'orient le jour: Les dernières cartes du Hezbollah

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: هل سيضغط ترمب على نتنياهو لقبول هدنة في غزة؟

أوساط سياسية في إسرائيل تؤكد أن موافقة «حماس» على الصفقة ستغير الأوضاع



الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة

باراك التقى الرؤساء الثلاثة.. لا تهديد وعودة إلى «خطوة مقابل خطوة»