عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 آب 2025

19
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: اختراق أميركي سريع تحفيزاً لقرارات الحكومة برّاك وأورتاغوس يثبّتان "إجراءات الخطوة خطوة"

 

 

 

 

الأخبار: تلفيقات صحافة "مملكة الخير"
الوصاية السعودية تتطاول على لبنان
العام الأخير للـ "اليونيفيل": الجنوب منطقة إسرائيلية عازلة
برّاك: لا جديد ولا ضمانات
المقاومة تسحب الذرائع: لهدنة مؤقنة الآن

 

 

 


الجمهورية: برّاك لخطوة مقابلة من إسرائيل
مطالب لبنانية وإطمئنان أميركي

 

 


اللواء: الإحتلال يستبق وصول براك وأورتاغوس بالتأكيد على الانسحاب الكامل من الجنوب
وحدة موقف رسمي تجاه الخطوة التالية.. ولغة أميركية غير معادية لحزب الله

 

 

 


البناء: ترامب يروّض أوروبا وأوكرانيا بعد التفاهم مع بوتين: الضمانات أهم من الأراضي | نتنياهو يتمسك بخطة الحرب وحماس توافق على مشروع الوسطاء بانتظار واشنطن | باراك يعود إلى وصفة بري بطلب خطوة إسرائيلية… بعد مواقف قاسم ولاريجاني

 

 

 

 

l'orient le jour: Les dernières cartes du Hezbollah

 

 

 

 

 عناوين بعض الصحف العربية

 

الشرق الأوسط السعودية: هل سيضغط ترمب على نتنياهو لقبول هدنة في غزة؟
أوساط سياسية في إسرائيل تؤكد أن موافقة «حماس» على الصفقة ستغير الأوضاع

 

 


الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة
باراك التقى الرؤساء الثلاثة.. لا تهديد وعودة إلى «خطوة مقابل خطوة»

{{article.title}}
