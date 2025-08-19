living cost indicators
اللواء: محادثات براك تسير بالاتجاه الصحيح

19
AUGUST
2025
  {{article.caption}}
  {{article.caption}}
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

تتَّفق معظم المعلومات والمؤشرات على أن محادثات الموفد الاميركي توم براك الذي اصطحب معه هذه المرة الموفدة السابقة، والتي تشغل منصباً لدى بعثة بلادها في الامم المتحدة مورغن اورتاغوس، كانت كما وصفها الدبلوماسي الاميركي تسير بالاتجاه الصحيح..

 

وهو كان التقى الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.


وبعد بيروت توجَّه براك وأورتاغوس إلى اسرائيل للحصول على جواب بنيامين نتنياهو على «الورقة المشتركة» التي قدمها الموفد الاميركي إلى لبنان وأقرتها الحكومة اللبنانية.


وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ «اللواء» أن لبنان ينتظر تزويده بحيثيات الموقف الاسرائيلي ليبني على الشيء مقتضاه، نظراً لأهمية المحادثات التي جرت مع الوفد الاميركي.


وقالت مصادر سياسية مطلعة ان جو زيارة براك الى بيروت هذه المرة وهي الرابعة افضل من المرات السابقة وحديثه مع الرئيس عون كان مريحا وساده جو من التفهم للموقف اللبناني.


واشارت المصادر الى ان براك الذي زار قصر بعبدا مع نائبة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط مورغان اورتاغوس هنأ رئيس الجمهورية على انجاز الحكومة في إقرار حصرية السلاح بيد الدولة واعتبر ان هذا الموقف جدير برجالات الدول.

 

ولفتت الى ان رئيس الجمهورية ابلغ الموفد الأميركي ان لبنان قام بما يجب ان يقوم به كمرحلة أولى وبهدف إستكمال هذا الإجراء فإنه من المطلوب معرفة رأي الاطراف الأخرى المعنية بورقة الأعلان المشترك اي اسرائيل وسوريا، وقال ان لبنان قدم ما لديه ولا بد من ان تبادر اسرائيل وتتجاوب وتقوم بخطوة الى الأمام حتى تبصر بنود الورقة النور ولو تدريجياً.


وعلم ان رئيس الجمهورية اكد ان العمل قائم لوقف اطلاق نار وعودة الهدوء الى المنطقة في حين ان اسرائيل تواصل استهدافاتها ورئيس الاركان يفاخر بها وبعدد الغارات التي تشن، مشيرا الى ان هذا الامر لا يساعد على تحقيق اي تقدم في هذا الموضوع.


ولفتت الى ان براك هنا أبدى استعدادا لمتابعة الموضوع مع الجانب الإسرائيلي اذ لم يكن حاملا لأي جواب منه وانه سيتوجه الى اسرائيل وابلاغ لبنان بالأمر.

 

اللواء
{{article.title}}
