الشرق الأوسط السعودية: ارتياح أميركي لقرار لبنان بحصر السلاح

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: كارولين عاكوم-

عبّر المبعوث الأميركي توم برّاك، خلال زيارته بيروت، عن ارتياح واشنطن لقرار الحكومة اللبنانية المتعلق بسحب سلاح «حزب الله»، متحدثاً عن مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، وقال إن الحكومة اللبنانية أدت دورها بالخطوة الأولى وعلى إسرائيل أن تبادر بالخطوة المقبلة، مضيفاً: «نشعر بالأمل، وفي الأسابيع المقبلة سنرى تقدماً في نواحٍ عديدة».

وعاد برّاك إلى بيروت برفقة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس كـ«جزء من الفريق بتوصية من الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) لمحاولة فعل شيء عظيم، وأن تعود هذه (النجمة) تلمع في هذه المنظومة الكبيرة في الشرق الأوسط».

وبينما تولى برّاك التصريح بعد لقاءاته، تولّت أورتاغوس داخل القاعات الحديث عن موضوع التمديد لقوات «اليونيفيل» قبل أيام من انتهاء ولايتها نهاية الشهر الحالي في ظل المساعي اللبنانية لتمديدها سنة إضافية.