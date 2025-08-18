living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - واشنطن تفاجئ لبنان وإسرائيل بمرونة السلاح!

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org-

تركت زيارة الموفد الرئاسي الأميركي توم براك برفقة مورغان أورتاغوس انطباعا بتغيير في مقاربة واشنطن لملف سلاح حزب الله في اتجاه مقاربة أكثر مرونة، وهو مما أتاح للبنان تفعيل صيغة التدرج المتبادل: كل خطوة يقدمها لبنان يجب أن يقابلها إجراء إسرائيلي واضح.
لكن هذا التطور، على أهميته، يبقى مشروطاً بموقف تل أبيب. فإذا تجاوبت إسرائيل مع المسعى الأميركي – الفرنسي ووافقت على تحقيق عملية “الخطوة مقابل خطوة”، فسيكون ذلك بداية مسار تفاوضي يفتح الباب أمام استقرار طويل الأمد على الحدود جنباً إلى جنب مع بحث ملفات أوسع تتعلق بدور حزب الله وسلاحه. أما إذا اختارت إسرائيل المماطلة أو التصعيد، فسينعكس ذلك مباشرة على لبنان الذي لن يتأخر بإعلان تحلله من الورقة الأميركية.
الرهان إذاً مزدوج: ضغط دولي فعّال يقوده الأميركيون، وقدرة لبنان على الحفاظ على تماسكه الداخلي كي لا يتحول إلى ساحة ابتزاز. فاللحظة الراهنة لا تشبه جولات سابقة، إذ أن أي انهيار في المفاوضات قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع في الإقليم، فيما نجاحها قد يمنح لبنان فرصة نادرة لترسيخ استقرار نسبي وسط محيط مشتعل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout