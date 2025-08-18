living cost indicators
تصريح مثير للجدل من جعجع: لن نحاسب إسرائيل!

18
AUGUST
2025
رأى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن قرار الحكومة بنزع سلاح حزب الله يمثل "محطة تاريخية" لإعادة السلطة للدولة بعد عقود من الهيمنة السورية والحزب.

وأكد جعجع، في حديث لقناة "العربية"، أن القرار لا يستهدف الطائفة الشيعية، وأن المعارضة لحزب الله مرتبطة بالسلاح وليس بالشعب.

وأضاف لا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس لإسرائيل "حقها في الدفاع عن أمنها"، مشيراً إلى أن الحزب يدعو قادته للاجتماعات عبر أوراق مكتوبة يدوياً.

وأشار إلى أن حزب الله يعتمد بالكامل على إيران، وأن أي جهة تواجه الدولة ستُحاسب وفق القانون، مشدداً على أن نزع السلاح خطوة داخلية لبنانية تدريجية، مع ضرورة دعم دولي غير مشروط.

كما شدد على أن الطائفة الشيعية كانت "مخطوفة من قبل الحرس الثوري الإيراني".


