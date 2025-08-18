living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قيادي في الحزب: قرار الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة غير ميثاقي

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى عضو المجلس السياسي ل"حزب الله" غالب ابو زينب أن "قرار الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح في يد الدولة الذي اتخذته في 5و7 آب مجحف وظالم بحق لبنان، وغير ميثاقي، ورغم ذلك فان المقاومة تمد يدها على قاعدة انها تريد الخير والصلاح للبنان، وتريد هذا البلد قويا قادرا على مواجهة العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، وتريد ان تحافظ على حدود هذا البلد، وان يكون له شأن اقتصادي واجتماعي، وان يستطيع مواجهة كل التطورات التي تحصل في الإقليم".

كلام ابو زينب جاء خلال لقاء في بلدة الخضر، بحضور فعاليات سياسية وتربوية وبلدية واختيارية واجتماعية.

واستهل للقاء، مسؤول قسم العلاقات العامة في "حزب الله" في منطقة البقاع الدكتور احمد ريا، فقال: "بعد شهادة الأمين العام شهيد الأمة السيد حسن نصر الله اصبح خطابه مقدسا لدينا، لأن كل ما قاله في خطاباته المتعددة يحصل أمامنا اليوم".

وبدوره أشار ابو زينب إلى أنه "منذ ان وقفت الحرب كان واضحا ان المقاومة صنعت توازنا سياسيا واساسيا في المعركة لا يمكن لاحد إنكاره، وبقي هذا التوازن قائما حتى توقيع اتفاق وقف العدوان الصهيوني، ولكن الذي بدل الموازين هو التبدلات التي حصلت في سوريا، فنحن خرجنا من هذه الحرب ندا للعدو الصهيوني، وكسرنا كل أهدافه، ولكن التبدلات التي حصلت في سوريا دفعت العدو الصهيوني وبعض الافرقاء في الداخل إلى الاستفادة من واقع سوريا الجديد، ومن كل التطورات التي تحصل في المنطقة، لانهاء المقاومة وإقصائها كخطوة اساسية لتحقيق هيمنة العدو الاسرائيلي على المنطقة العربية والاسلامية وإخضاعها لمصلحة أمريكا وإسرائيل".

واكد ان "المقاومة في حال حصول انسحاب العدو، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، ووقف الإعتداءات، والبدء باعادة الاعمار، مستعدة للبحث في الاستراتيجية الدفاعية وكيفية الحفاظ على عناصر قوة لبنان".

وختم ابو زينب: "نحن سنحافظ على قوة لبنان وعلى السلاح في وجه العدو الصهيوني، ولن نسمح للإدارة الامريكية وأعوانها بإثارة الفتن الداخلية أو دفع الجيش قسرا إلى عمل يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية، ونحن مستعدون للمواجهة حتى تبقى عزة لبنان وعزة المقاومة وعزة أهلنا وعزة هذا الوطن مهما دفعنا من تضحيات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout