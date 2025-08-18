إدارة واستثمار مرفأ بيروت: ملتزمون بتسهيل العمل وتأمين أفضل الخدمات

A + A -

صدر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت التوضيح الآتي: "أولاً: إن صندوق المرفأ لا يقفل عند الساعة الواحدة بعد الظهر، إذ تتوفر أمام المتعاملين إمكانية الدفع عبر أربعة مصارف معتمدة، إضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني (Online). وبالتالي، لم يكن الصندوق في أي وقت من الأوقات عائقاً أمام إنجاز المعاملات.

ثانياً: بالنسبة إلى المشاكل التقنية التي واجهت المرفأ في وقت سابق نتيجة بعض الأعطال المرتبطة بنظامي”نجم" و “Cama”، فقد تمت معالجتها بالكامل، كما جرى تحديث بعض الأجهزة والعمل مستمر على تحديث الأنظمة التابعة للإدارة.

ثالثاً: تؤكد الإدارة أن أي تأخير طرأ على عملية تفريغ المستوعبات من البواخر لم تُحتسب كلفته سوى بمبلغ 25 دولاراً أميركياً، وهو قيمة رمزية مقارنة بالكلفة الفعلية.

رابعاً: تدعو الإدارة جميع من يواجه أي مشكلة إلى التوجه مباشرة إليها وتقديم الشكوى خطياً عبر الصندوق المخصص لذلك، بما يتيح معالجتها بالسرعة اللازمة، بعيداً عن إطلاق الاتهامات جزافاً.

إن إدارة واستثمار مرفأ بيروت تؤكد التزامها الدائم بتسهيل العمل وتأمين أفضل الخدمات لجميع المتعاملين".