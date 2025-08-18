living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ جولة مكوكية جديدة لبرّاك وأورتاغوس... لهجة أميركية أقل تشنجاً في الشكل والكرة مجدداً في ملعب إسرائيل!

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لسببٍ ما مجهول حتى الساعة، عكست زيارة توم براك مع زميلته مورغان أورتاغوس، أجواء أقل تشنجاً مما هو الحال في بيروت. لا يرتبط ذلك فقط بالتصريحات الإيجابية بعد لقائه رئيس المجلس نبيه بري، ذلك أنَّ الأجواء السياسية توحي وكأنّ هناك "قطبة مخفية" يتم العمل عليها للتوصل إلى تسوية مقبولة للحائط المسدود في شأن حصر السلاح.

هذا في الشكل الإعلامي، لأن السلبية تبقى في تعنت إسرائيل الذي عاد إليها كل من براك وأورتاغوس ليناقشا الأجوبة اللبنانية. ذلك أن لبنان بحسب أوساط قريبة من مراجع رسمية، نفذ ما عليه من التزامات، والمطلوب اليوم خطوات من الجانب الإسرائيلي.

 

وقد افتتحت لقاءات الموفدّين الأميركيين مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أكد أن "المطلوب الآن التزام الأطراف الأخرى مضمون ورقة الإعلان المشتركة، والمزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة اعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الإعتداءات الإسرائيلية".

ومن جهته سعى برّاك للتقليل من التهديد، قائلاً: "لا نحمل أي تهديد بشأن نزع سلاح حزب الله وهناك تعاون من الجميع. وأضاف: "لا نعمل على تخويف أحد فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل في آن معًا ونركز على الازدهار المستقبلي لا الترهيب"، قبل أن يعلن عن الشعور "بالأمل لما حصل في جلسة مجلس الوزراء".

 أما اللقاء مع رئيس مجلس النواب، فتضمن تشديداً من بري على الإلتزام الإسرائيلي بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابها من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا "أن ذلك هو مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار". وقد تعمد براك بعد اللقاء التصريح الإيجابي عن بري، معتبراً أن "لقاءه اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل"، وقائلاً: "نحن نتحرك في الإتجاه الصحيح".

 هذا ورأى رئيس الحكومة نواف سلام من جهته خلال لقاء براك وأورتاغوس أنه على الجانب الأميركي الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى. ودعا الى إعلان التزام دولي واضح بعقد مؤتمر لدعم إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout