بري استقبل براك وأورتاغوس: نتحرك في الإتجاه الصحيح والرئيس بري حاذق ولديه تاريخ مذهل!

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الاميركي توماس براك ونائبة المبعوث الامريكي للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق لهما، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

تناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة.

وسأل الرئيس بري الموفد الاميركي عن الإلتزام الإسرائيلي بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابها من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا "أن ذلك هو مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار تمهيدا لعودة الأهالي الى بلداتهم، بالإضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني".



بدوره، براك إكتفى بالقول:" بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع كيف نصل الى الازدهار في لبنان في الجنوب والشمال وأنحاء لبنان ولكل اللبنانيين كافة".



وختم :"لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك في الإتجاه الصحيح".

السفير البريطاني

واستقل الرئيس بري السفير البريطاني لدى لبنان هاميش كاول، وبحث معه في الأوضاع والمستجدات والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

والتقى بري وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث تم البحث في الأوضاع العامة وشؤونا متصلة بقطاع الإتصالات.