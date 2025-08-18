A + A -

دوّن النائب فريد البستاني على حسابه على منصّة 'X' : " ‏إن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للدين المحلي اللبناني بالعملة المحلية من CC إلى CCC من قبل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" (S&P) وتعديل النظرة المستقبلية outlook من "سلبية" إلى "مستقرة" خطوة اولى إيجابية أتت نتيجة قيام الحكومة ببعض الإجراءات الاصلاحية ونتيجة اقرار بعض القوانين الاصلاحية في البرلمان.

يجب اعتبار هذا الرفع بمثابة حافز للقيام بالمزيد من الاصلاحات على ان تكون حاسمة وجذرية وبسرعة فائقة، فمشاريع القوانين موجودة وتمّ اشباعها درساً وحان وقت القطاف".