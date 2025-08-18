living cost indicators
هل تعود موجة الحر في الأيّام المقبلة؟

18
AUGUST
2025
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، غائمًا جزئيًا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى المرتفعات، مع نشاط في سرعة الرياح.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية خلال الأيّام المقبلة، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتحوّل إلى حار نسبيًا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب بيروت: بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، زحلة بين 18 و35 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانًا بعد الظهر ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح خصوصًا شمال البلاد حيث يرتفع معها موج البحر كما يتوقّع تساقط الرذاذ على المرتفعات الشمالية اعتبارًا من المساء.

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الساحل وعلى المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، ويبقى ظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم إجمالًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بشكل خاص بحيث تتخطى معدلاتها، واستقرارها في المناطق الجبلية والساحلية مع ظهور ضباب كثيف شمال البلاد.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 16 إلى 31 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: جيّد على الساحل، يسوء أحيانًا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%.

- حال البحر: مائج إجمالًا، حرارة سطح الماء 30 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,02

- ساعة غروب الشمس: 19,21

{{article.title}}
