براك يكشف سبب اعادة اورتاغس الى الفريق.. وهذا ما سيحصل في الأسابيع المقبلة في لبنان

كشف الموفد الأميركيّ توم براك من بعبدا بعد اجتماعه مع الرئيس عون أنه في الأسابيع المقبلة سنرى تقدمًا من حيث الحياة الأفضل للشعب اللبنانيّ وللجيران.

وقال: اهنئ الرئيس وفريقه للخطوات التي جرى اتخاذها في لبنان وما حصل في مجلس الوزراء.

وأضاف: اعدنا السيدة اورتاغس كجزء من فريقنا بتوصية من الرئيس ترامب.

وقال: نزع سلاح "حزب الله" هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم واعادة الاعمار سيكون في كل لبنان وليس بالجنوب فقط وعلى "حزب الله" أن يرى الخيار الأفضل فهل من خيار أفضل من حصر السلاح؟ فما يحصل هو فرصة للسلام والازدهار.





وأشار الى أن الخطوة المقبلة تحتاج إلى مشاركة من الجانب الإسرائيلي ووضع خطة لازدهار لبنان وليس فقط إعمار الجنوب وعندما نتكلّم عن تسليم السلاح فهو لمصلحة الشيعة.

وقال: الحكومة اللبنانية قامت بدورها وبالخطوة الأولى وعلى إسرائيل أن تقابلها بخطوة أيضاً.