living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 آب 2025

18
AUGUST
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

غمز
تراقب قيادة حزب مسيحي بارز التحركات السياسية التي يقوم بها «حلفاء» و«خصوم»، ومدى إقترابها من الإلتفاف حول العهد إستعداداً للإنتخابات النيابية في أيار العام المقبل!


همس
جرت مشاورات بين الرؤساء الثلاثة عشية وصول رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت بهدف تنسيق الطروحات وتوضيح صورة الموقف الرسمي المطلوب إبلاغه للزائر الإيراني!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي إن لا مبرّر تقني أو سياسي لاصطحاب المبعوث الأميركي توماس باراك نائبته مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت بل رغبة بردّ الاعتبار لها بعدما بدا أنّها طُردت بناء على شكاوى لبنانية في مرحلة قوة الموقف اللبناني والحاجة لمعاملة ناعمة مع المسؤولين، أما بعدما انهار جدار الصمود اللبنانيّ فصار من الطبيعي عودة رموز التشدّد لإظهار مزيد من القوة التي لم يعد ظهورها يثير القلق من ردة فعل لبنانيّة سلبيّة، بل بات مصدراً لمزيد من الضغط. وقال المصدر لو كان لبنان صامداً عند الرسالة الرئاسيّة الموحّدة ولم يقبل بورقة باراك والفصل بين نزع السلاح والتزام “إسرائيل” بموجبات اتفاق وقف إطلاق النار لما عادت إورتاغوس وقيل لها بقاؤك بعيداً أفضل.

 

كواليس

قال ضابط كبير سابق في الجيش اللبناني إن الموقف المتشدّد للمقاومة يمنح الجيش فرصة وضع رسالته المرتقبة لمجلس الوزراء تحت عنوان الخطة التنفيذيّة لحصر السلاح بناء على معطيات واضحة منها أن لا فرص لتحقيق سحب سلاح حزب الله سلمياً بالتراضي، وبالتالي فإن ترجمة الجيش لمسؤوليّته عن السلم الأهلي تستدعي العودة إلى الحكومة ببنود في الخطة مطلوبة من الحكومة تتصل بالتمهيد السياسي لحصر السلاح سواء بالضغط لتحقيق التزام إسرائيلي بوقف الاعتداءات وانتهاك الأجواء اللبنانية على الأقل لتمهيد أجواء الحوار مع حزب الله أو بفتح قناة حوار حكوميّة رسميّة واضحة مع الحزب لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية والتوصل إلى تفاهمات مرحليّة متدرّجة يطلب من الجيش تنفيذها مع الأخذ بالاعتبار أن مهلة نهاية العام غير واقعيّة سواء بالقياس لما يجب إنجازه قبل بدء التنفيذ فكيف بنهايته أو بالقياس لما يجب توفيره من تجهيزات ومقدرات لصالح الجيش وتزويده بقرار سياسي دفاعي مع المستلزمات المادية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout