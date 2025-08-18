living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 آب 2025

18
AUGUST
2025
النهار: عاصفة رفض متدحرجة لتهديدات نعيم قاسم... الخطط التنفيذيّة في زيارة براك وأورتاغوس

 

 

 



الأخبار: حزب الله يباشر ترميم 502 مبنى وإعادة 7 آلاف أسرة
سلام وجابر يحجبان المساعدات عن المتضررين
التباين الرئاسي يتوسّع وتزايد مخاطر دفع الجيش لمواجهة الناس
برّاك وابن فرحات: وقت الضغوط القصوى
إسرائيل في السويداء: الكلمة لنا

 

 

 

 

الجمهورية: برّاك وأورتاغوس... لا تراجع
عودة أميركية: لثبيت المؤكد

 

 

 


اللواء: لبنان لبراك وأورتاغوس: الكرة في ملعب الإحتلال ونريد التمديد لليونيفيل
عاصفة تصريحات قاسم تتلاشى وعون وسلام يؤكدان على «لبننة ورقة الأهداف»

 

 

 

 

البناء: غرام ترامب وبوتين يثير غيظ أوروبا… وذعر من مقايضة الدونباس يوقف الحرب | مليون متظاهر في الكيان احتجاجاً على نتنياهو وطلباً لوقف الحرب وعودة الأسرى | عون: بين ورقة باراك والعزلة… وبري لحوار وطني… وباراك: لا تنفيذ إسرائيلي

 

 

 

 


l'orient le jour: Face aux menaces de Naïm Kassem, un discours officiel qui ne bouge pas d’un iota

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: مصادر من فصائل فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: ندرس خطة تتعلق بالمحتجزين الإسرائيليين
سعياً لممارسة ضغوط لمنع احتلال مدينة غزة

 

 

 

الأنباء الكويتية: مدير الطيران المدني لـ «الأنباء»: زحمة المطار تكون مُركّزة في ساعات الصباح الأولى ولا مشاكل
ترقب لمحادثات باراك وأورتاغوس مع الرؤساء الثلاثة و«لقاء صعب» مع بري

