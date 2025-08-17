living cost indicators
الأمور ضبابية حول الورقة الاميركية - الملبننة... و5 أسئلة ستطرح على براك غداً (الجديد)

17
AUGUST
2025
ساعات من الترقب اللبناني لطروحات الموفد الأميركي توم برّاك ونائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس/ فصباح الإثنين سيتلقف لبنان الموقف الدولي بعد قرار حصرية السلاح في مجلس الوزراء ومعه الطروحات الاميركية والتفاصيل التنفيدية لعدد من النقاط العالقة

وحتى اللحظات الأخيرة قد تبقى الأمور ضبابية حول الورقة الاميركية - الملبننة رغم المساعي التي يضغط فيها لبنان لمقابلة أي خطوة منه بخطوة اسرائيلية وفي معلومات الجديد فإن شكوكا ترسم حول المدة الزمنية التي يحتاجها ملف تسليم السلاح والتي قد تمتد لمدة أطول من نهاية العام الحالي للوصول الى خواتيمه رغم كل العمل الجدي لحصر السلاح ورغم كل الجهود التي يقوم بها لبنان تتساءل مصادر سياسية عن النقاط التي التزمت بها اسرائيل ؟ كيف يمكن ترجمة الفقرة الأخيرة على أرض الواقع بين الاطراف الثلاثة "لبنان سوريا واسرائيل" هذه التساؤلات حول الالتزام الثلاثي ستطرح يوم الاثنين على توم باراك ومعها مسألة الانسحاب الاسرائيلي والتشديد على ضرورة دعم الجيش اللبناني لاستكمال مهامه ؟ كذلك سيعاد طرح ملف اعادة الاعمار؟ وسط تأكيد أن منطق القوة لن يستعمل في الداخل اللبناني بين الأطراف لأن أي تصعيد داخلي قد يؤدي الى تصعيد آخر

