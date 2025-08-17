مركز تطوعي يوجّه نداءً بعد إنقاذ عدد من الأشخاص على شاطئ الخرايب

A + A -

أصدر مركز الخرايب التطوعي – جمعية كشافة الرسالة الإسلامية بيانًا توجّه فيه إلى الأهالي والمتوجّهين إلى شاطئ البحر في البلدة، محذرًا من مخاطر السباحة في ظلّ ارتفاع موج البحر بشكل كبير في اليومين الأخيرين.

وجاء في البيان: "ندعوكم إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء السباحة، وعدم الابتعاد لمسافات طويلة في البحر، والسباحة بمحاذاة الشاطئ، حرصًا على سلامتكم. كما نرجو من الأهل الانتباه الشديد إلى أولادهم، خصوصًا في هذه الظروف المناخية غير المستقرة".

وأوضح المركز أنّ هذا التحذير يأتي بعد قيام فرق الإنقاذ التابعة له بإنقاذ عدد من الأشخاص على شاطئ البلدة قبل تعرّضهم للغرق، مؤكدًا أنّهم الآن بصحّة جيّدة والحمد لله