حاجز توعوي على تقاطع جسر الرينغ لرفع الوعي لدى سائقي الدراجات النارية

أقام النادي اللبناني للدراجات النارية، أمس السبت، وفي إطار الحملات التوعوية المستمرة لتحسين السلامة المرورية لسائقي الدراجات النارية وأهمية الالتزام التام بارتداء الخوذة الواقية، وتحت عنوان "اختر خوذتك بذكاء... حياتك بتستاهل"، وبرعاية محافظ بيروت القاضي مروان بيروت، حاجزا توعويا على تقاطع جسر الرينغ أشرفية - بيروت، بهدف رفع الوعي لدى سائقي الدراجات النارية حول أهمية اختيار خوذة آمنة ومطابقة للمعايير الدولية.

شارك في الحملة كل من: النادي اللبناني للدراجات النارية، جهاز الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية - بيروت، قوى الأمن الداخلي، فوج شرطة بلدية بيروت، وذلك "تجسيدًا لمبادئ الشرطة المجتمعية، وحرصًا على نشر ثقافة السلامة المرورية".

وركزت الحملة على مخاطر استخدام الخوذات غير المطابقة، والتي لا توفر الحماية اللازمة وقد تم خلال النشاط: توزيع خوذات آمنة ومعتمدة دوليًا مجانًا عن روح المرحوم احمد يموت، توزيع جيليات فوسفورية لزيادة الرؤية ليلًا، عن روح المرحوم أحمد يموت، تقديم قسائم خصم على تأمين الدراجات النارية مقدمة من شركة Comin Insurance دعمًا وتشجيعًا على الالتزام.