وزير في الحكومة: الظرف مصيري واستثنائي!

A + A -

أشار وزير المالية ياسين جابر، خلال كلمة ألقاها في احتفال تكريمي في بلدة الدوير، الى أن "الظرف مصيري واستثنائي، وجميعنا كلبنانيين مدعوون إلى تحمّل المسؤولية كلٌّ من موقعه".

ولفت جابر، الى أن "نحن نعيش وسط حلبة لعبة أمم، الشرق الأوسط بكلّيته اليوم في مستنقع الحدث، وبراعتنا كلبنانيين، أن نثبتها اليوم، ليس في العلم وحده، إنما أيضاً في تجنيب بلدنا الغرق في هذا المستنقع".

وشدد على أن "كلمتنا كلبنانيين، يجب أن تكون جامعة حول سيادة وطنية مطلقة، وحول وقف الاعتداءات على بلدنا، والعبث بأمنه، وصون سلمه الأهلي".

وقال "قيام الدولة وإصلاحها، وتقوية مؤسساتها بما فيها الجيش والقوى الأمنية، وبسط سلطتها كاملة، هو ما ارتضيناه منذ دخولنا الحكومة وفي بيانها الوزاري".