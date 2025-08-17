بكمين محكم شعبة المعلومات تقبض عليه وبحقّه تسع مذكّرات عدلية بجرائم نقل أسلحة وذخائر حربية وسرقة واحتيال

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي تجريها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة الأوزاعي، ويُدعى:

ع. ع. (من مواليد عام ۱۹۷۸، لبناني)، يوجد بحقّه تسع مذكّرات عدليّة بجرائم سرقة دراجة آليّة، احتيال، سرقة، نقل أسلحة وذخائر حربيّة، تخريب، وتكسير آليّة عسكريّة ومعاملة العناصر بالشدّة.

أعطيت الأوامر إلى دوريّات الشّعبة للعمل على توقيفه بما أمكن من السّرعة، بالتّنسيق مع القضاء.

وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بتاريخ 7-8-2025، بكمينٍ محكمٍ في محلّة الأوزاعي.

سُلِّمَ إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ