موقف لافت لشخصية إسلامية سورية: لا إكراه في الدين ولا غطاء للتكفير!

كتب رئيس الإئتلاف السوري الأسبق والخطيب في الجامع الأموي الشيخ أحمد معاذ الخطيب نصاً مهماً بعد تداعيات المعارك في السويداء، جاء فيه:

تواصلت وتراسلت مع كثيرين واكتب مايلي والألم يعتصر قلبي على ماتتدحرج كل سورية إليه .

- أضع بعض النقاط ضمن رؤيتي وآمل ممن لايعلم أن يكفينا نفسه ويوفر وقتاً ننزف فيه جميعاً ، أما المهتم فأرجو أن يتابع الموضوع إلى النهاية ويحمل معانيه لكل من يستطيع .

أولا : بنو معروف عرب أقحاح ولهم قدح معلى في الثورة السورية وكانوا من أوائل من تصدى للاحتلال الفرنسي وقدم الحماية لكل الثوار الذين التجئوا إليهم .(هناك تشويش مغرض على هذا الموضوع ).

ثانياً : استباح النظام السابق كل سورية ماعدا جبل العرب لمعرفته بخطورة ذلك .

ثالثاً : يسجل لبني معروف أنهم رفضوا إرسال أولادهم للمشاركة في قتل الشعب السوري وفر الآلاف منهم لذلك ( ولايمنع هذا وجود مسؤولين شاركوا النظام جرائمه ).

رابعاً : يسجل لبني معروف في الجولان المحتل رفضهم لأكثر من نصف قرن حمل جنسية غير جنسيتهم السورية .

خامساً : التيار الأكبر في بني معروف تيار وطني مشهود لكثير من رجاله بالعمل الحثيث لاسقاط النظام السابق ويرفضون أي تدخل خارجي بشؤون سورية ، وهناك تيار يتواصل مع جهات خارجية منذ سنوات وهو يحاول جر الجميع إلى مساره .

سادساً : حاولت الدولة رعاية أهلنا في جبل العرب وكلفت رجلاً حكيماً عاقلاً بأن يكون المحافظ ( الأخ مصطفى بكور ) وبذل الرجل من الجهد والصبر واستيعاب الأمور مايعجز عنه الكثيرون .

سابعاً : التعجل في بعض القرارات مثل الحوار الوطني غير المعد جيداً والإعلان الدستوري الذي أعتقد بوجوب تعديله أوجدا حالة نفسية ساعدت على الابتعاد عن التوجهات المطلوبة .

ثامناً : الإشكالات التي تحصل في المنطقة كل عدة سنوات كان يجري حلها ببساطة ولكن الظروف التي مر بها السوريون لسنوات طويلة أوجدت قطيعة عميقة وصعدت من الهويات الحادة للجميع .

تاسعاً : تصور الحل لم يكن ناجحاً وحصلت أخطاء كبيرة وأسلفنا في منشور سابق أنه استشهد المئات من خيرة أبنائنا من الأمن العام ومن أهلنا في الجبل ومن الكرام أبناء حوران ومن أهلنا أبناء العشائر وحصلت جرائم وانتهاكات وإهانات خطيرة والمعول على ماستقدمه لجان تحقيق قانونية مختصة تقرر الحقائق .

عاشراً : الدعوة للنفير العام سببت فوضى عارمة خسرنا بسببها الكثير من أبنائنا من كل الأطراف.

حادي عشر : تدخلت جيوش إلكترونية وراءها دول وجهات في زيادة الاحتقان وإشعال النفوس وبث الأحقاد والكراهية بين الجميع .

ثاني عشر : لا إكراه في الدين ومن يقول عن نفسه أنه مسلم فهو مسلم ومن لايرتضي الإسلام أو أي دين آخر فهذا شأنه .

ثالث عشر : ارفض تماماً إعطاء غطاء ديني من أي طرف لما يجري و أرفض التحريض الذي قام به البعض من استدعاء فتاوى تاريخية أو مقولات التكفير لتأجيج المشاعر الطائفية.

رابع عشر : أساس المشكلة سياسي ويتم الدفع له وتحريكه بقوى اقليمية عديدة وإشراف جهات دولية تسعى إلى تمزيق بلدنا واستغلال أي خدش صغير ليصبح جرحاً نازفاً لا يندمل .

خامس عشر: تناقش الفروق الدينية والأمور الإيمانيّة في كليات الشريعة والندوات الفكرية والعلمية وحملات التكفير الديني والسياسي يجب ان تتوقف ليتم علاج الأمر .

سادس عشر : لا الدولة ارادت ماوصلنا إليه ولامشيخة العقل ولا أهلنا في كل الجغرافية السورية والأيدي التي تحرض تدفع الجميع إلى الصدام والاحتراب.

سابع عشر : تقسيم سورية لن يفيد أحداً وستكون نتائجه دويلات هشة ضعيفة لا تمتلك مقومات النهوض في اي جانب وليس للسوريين إلا بعضهم .

ثامن عشر : نتيجة للظروف السابقة فأفضل طريقة لعدم تمزيق سورية هو لا مركزية إدارية لكل المحافظات وانتخابات حرة لكل الشعب السوري .

تاسع عشر : نرفض حمل أي علم غير سوري (وهو أمر كنا نشدد عليه منذ بدايات الثورة السورية) ونرفض أن تكون معارضة السلطة طريقاً إلى إسقاط وطن.

عشرون : أدعو كل السوريين إلى رفض كل تدخل غير سوري بأمورهم والى المقاطعة التامة لكل الجهات المحرضة. فما يحصل هو مقدمة لنشر الفوضى على كل صعيد.

واحد وعشرون : تحتاج كل سورية ونخص الآن جنوبها كله من الجولان إلى حوران إلى جبل العرب ، تحتاج الى تشييد بنية تحتية

في كل القطاعات وفتح الطريق أمام الدعم الطبي والغذائي والتعليمي والزراعي والمائي والإنشائي وقطاع الطاقة .

ثاني وعشرون : تواصل معي كثيرون ويعتقدون أن مجلس الإفتاء السوري بعلمائه الكرام قد يكون سهم خير أخير للوساطة وستفتح له أبواب الجميع إذا أخذ المبادرة و الصلاحيات اللازمة.

فباسم الكثيرين أرجو من المجلس الموقر وبرئاسة سماحة المفتي أن يبادروا إلى محاولة وصل ما انقطع ليكون مقدمة لحل يناسب الجميع .

أخيراً : يا أخي السوري .. سورية بخطر فتعاضد مع كل مخلص كي تعيش بلادك في استقرار وعدل وأمان .

أحمد معاذ الخطيب