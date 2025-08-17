بعد مهاجمة اليمن.. هذا ما قاله أدرعي!

A + A -

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس:

"هاجم الجيش على بعد نحو 2000 كيلومتر عن شواطئ إسرائيل وبعمق نحو 150 كيلومتر في عمق اليمن مستهدفًا بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي.

جاءت الغارات في ضوء همات متكررة نفذها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل ومواطنيها والتي شملت إطلاق صواريخ أرض أرض ومسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية".

يعمل نظام الحوثي بتوجيه من النظام الإيراني لاستهداف دولة إسرائيل وحلفائها حيث يستغل هذا النظام المجال البحري لتنفيذ اعتداءات ضد حركة النقل والتجارة في المجال البحري الدولي".