حرائق تمتد من الشمال إلى الجنوب... والدفاع المدني في مواجهة مفتوحة مع النيران

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: "بمتابعة دقيقة من وزير الداخلية والبلديات، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني جهوزيتها القصوى منذ يوم أمس لمواجهة سلسلة حرائق اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، كان أبرزها حريق ضخم اندلع عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في محلة عين بو نجم (طريق باتر جزين) ، ولا تزال عمليات إخماده مستمرة حتى الساعة. وقد اندلع الحريق في أحراج شديدة الانحدار، حيث حالت وعورة التضاريس وخطورة المنحدرات دون تمكّن العناصر من الاقتراب من بؤره، ما استدعى الاستعانة بطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني. وتشارك في العمليات مراكز الدفاع المدني في جزين، بكاسين، كفرجرة، نيحا، وعماطور، حيث يواصل العناصر جهودهم وسط ظروف قاهرة، فيما تستمر الطوافات بتنفيذ طلعات متكررة للسيطرة على النيران ومنع تمددها.

وفي السياق نفسه، واجه عناصر الدفاع المدني يوم أمس حريقًا هائلًا في أحراج بلدة بشعلة – قضاء البترون، اندلع قرابة الثالثة من بعد الظهر مهدِّدًا المنازل القريبة. على الفور، تحرّكت فرق الإطفاء من مراكز متعددة، معززة بالآليات والعناصر، لمواجهة ألسنة اللهب التي غذّاها اشتداد الهواء وارتفاع درجات الحرارة. وقد تفاقم الوضع تأزمًا مع اشتعال الحرائق في أكثر من نقطة داخل الأحراج الممتدة بين بشعلة ودوما، ما صعّب مهمة السيطرة عليها، ولا سيّما في ظل وعورة التضاريس وبُعد المسافة عن مآخذ المياه، ما اضطر العناصر إلى السير لمسافات طويلة حاملين مضخات المياه المحمولة على ظهورهم للوصول إلى بؤر النيران.

واستمرت المواجهة مع النيران طيلة ساعات الليل، إلى أن تمكّن عناصر الدفاع المدني، بعد جهود مضنية، من منع تمدد النيران نحو بلدة دوما المجاورة. وقد استُقدمت طوافة تابعة للقوات الجوية، ظهر اليوم، للتحقق من تنفيذ عمليات التبريد بإحكام والتأكد من إخماد الحريق بالكامل، ولا تزال الفرق موزَّعة ضمن عدّة نطاقات تمركز لمراقبة موقع الحريق والتأكد من عدم تجدده.

أما في محافظة جبل لبنان، فقد اندلعت حرائق في عدد من بلدات قضاء الشوف، تمكّن عناصر الدفاع المدني من إخمادها، وشملت دير القمر، حارة جندل، بقعاتا، بليبل، إضافة إلى برجا وحي زاروت. وفي قضاء جبيل، عملت الفرق على إخماد حريق في منطقة الشربيني.

وفي محافظة الشمال، واجه العناصر سلسلة حرائق حيث اندلعت النيران في سير، بطرماز – مرمر، سقي طرابلس، كفرشلان، والبياض. كما اندلعت حرائق أخرى طالت بلدات عرجز (أعشاب وأشجار زيتون)، بشنين، ووادي هاب (أعشاب ونفايات).

أما محافظة عكار فقد شهدت كثافة ملحوظة في عدد الحرائق، إذ اندلعت النيران في ببنين – حي المسالخ (أعشاب ونفايات)، برقايل (أشجار زيتون وأعشاب)، عيَّات/الدورة (حيث تمكّنت الفرق من تطويق حريق كبير في عدة بؤر لا تزال تخضع لعمليات التبريد والمراقبة)، تل عباس الغربي (أعشاب)، الحميرة (أحراج سنديان وصنوبر)، بقرزلا (أعشاب)، تل بيرة (أشجار ليمون وسرو)، والقشلق (أعشاب ونفايات). كما تستمر عمليات الإخماد في الحيصة وبينو حتى الساعة. وفي القبيات، تواصلت أعمال المراقبة في الجرود، وأُخمدت الحرائق التي اندلعت في محلة خط الغربي وخراب حياة، في حين لا يزال حريق آخر قيد المعالجة داخل البلدة.

وفي محافظة البقاع – قضاء البقاع الغربي، أخمدت الفرق حرائق أعشاب في بلدتي كامد اللوز ويحمر، كما عالجت حريقًا اندلع في مكب للنفايات في الصويري.

وفي محافظة بعلبك – الهرمل، شبّ حريق في أحراج بلدة برقا، عملت فرق الإطفاء على تطويقه.

أما في محافظة الجنوب، فقد عملت الفرق على إخماد حريق أعشاب اندلع في بلدة الصرفند. كما اندلع حريق في بلدة شيحين طال أعشابًا وأشجار سنديان، جرى التعامل معه بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وفي قضاء صيدا، أخمد عناصر الدفاع المدني حريقًا شبّ في رقعة من الأعشاب وأشجار الزيتون في بلدة كفرملكي (منطقة المحطة)، وحريقًا آخر في الأعشاب اليابسة وأشجار السنديان والخروب في البلدة نفسها (منطقة الكسارة).

وتُجدّد المديرية العامة للدفاع المدني تذكير المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة، ولا سيّما في ظل موجة الحر الشديدة التي تمرّ بها البلاد، وبأهمية الإبلاغ الفوري عن أي طارئ عبر الاتصال على الرقم 125 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693".